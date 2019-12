União não vai intervir, diz ministro

Durante uma reunião, na tarde de ontem, entre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os secretários municipal e estadual de Saúde, parlamentares do Rio, o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) propôs intervenção da União na Saúde do Rio. A proposta, no entanto, foi negada.

Mandetta explicou não haver possibilidade de a União intervir em municípios: "Os motivos da crise no Rio são financeiros, de sistema e geopolíticos", disse aos jornalistas.

O ministro confirmou que até o dia 28 o governo federal irá antecipar a segunda parcela, de R$ 76 milhões, da ajuda federal.

Para estancar a crise na Saúde do Rio, Mandetta afirmou que as unidades federais terão leitos abertos para transferência de pacientes, caso ocorra necessidade.