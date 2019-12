Criminosos gravam vídeo com farda da Polícia Militar

Um homem apontado como traficante pela polícia e identificado como Alex Ozório foi filmado por um comparsa vestido com parte de uma farda da Polícia Militar e segurando um fuzil. O autor da imagem, feita em Angra dos Reis, na Costa Verde, é Júnior Gertrudes de Oliveira, o Juninho Corta Cabeça. Ele seria líder do tráfico de uma comunidade no município e possui nove mandados de prisão por tráfico e homicídio.

No vídeo, Corta Cabeça apresenta o grupo. "Estamos aqui. Eu, meu molequinho, duas pistolas: uma que perderam o pente e eu tomei porque perderam. E a Glock que me devolveram. Não é igual à minha, não, camuflada. Eu tô com a maior saudade dela", diz Corta Cabeça que, segundo a Polícia Civil, recebeu o apelido após decapitar uma vítima.

De acordo com o delegado Celso Gustavo Ribeiro, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), criminosos costumam utilizar fardas para confundir a população. "Isso iria facilitar uma falsa blitz, por exemplo, onde parariam os carros para roubar. Sobre o Corta Cabeça, somente este ano já pedimos seis mandados de prisão contra ele, por vários crimes", afirmou.

O inquérito da delegacia, instaurado no início da semana, pretende identificar todos os homens que aparecem na filmagem.