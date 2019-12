Morre a antropóloga Alba Zaluar

Rio - Morreu, nesta quinta-feira, a antropóloga, professora e doutora Alba Zaluar, aos 77 anos. Ela lutava contra um câncer desde 2017 e era pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).



Alba foi uma das mais importantes pesquisadoras na área da sociologia e da antropologia urbana, além de ter publicado dezenas de artigos, livros e estudos sobre a violência no Brasil.



O velório será amanhã (20) na Capela 6 do Cemitério São João Batista, às 10h, e o sepultamento às 13h.