Chefe do tráfico de comunidades da Zona Norte é preso durante operação da PM

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) prenderam, na manhã desta sexta-feira, o chefe do tráfico de drogas das comunidades Parada de Lucas, Cidade Alta e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Luiz Augusto Ribeiro Campos, o Tribolado da Cidade Alta, de 36 anos, foi capturado depois que ele e um comparsa entraram em confronto com os agentes.



De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros envolvendo os agentes e os criminosos aconteceu na Estrada do Viegas, na comunidade do Sapo. O comparsa de Tribolado não resistiu aos ferimentos e morreu.

Material apreendido - Divulgação / Polícia Militar Com eles, foram apreendidos um fuzil AK-47, uma pistola Glock .40, granada e drogas.

FORAGIDO

Tribolado, que é da facção Terceiro Comando Puro (TCP), é oriundo da Favela do Muquiço em Guadalupe. O traficante estava foragido do sistema prisional do estado desde maio de 2012, quando deixou o Instituto Penal Plácido Sá de Carvalho (Bangu) para cumprir pena em regime semiaberto.