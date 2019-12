BRT Rio divulga o funcionamento das linhas nas festas de fim de ano

Rio - As operações do Consórcio BRT Rio terão planejamento especial durante as festas de fim de ano. O funcionamento das linhas dos corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpica será diferenciado durante o Natal, Ano Novo e na véspera das duas datas.



Nos dias dos feriados (25/12 e 01/01) as linhas que irão circular são as que costumam rodar aos domingos. Já nos dias 24/12 e 31/01 serão adotados os horários praticados pela operação aos sábados.



Dias 24/12 e 31/12:



Corredor Transcarioca:

30 - Galeão x Alvorada (Semidireto)

35 - Madureira x Alvorada (Parador)

38 - Fundão x Alvorada (Parador - Noturno)

40 - Madureira x Jardim Oceânico (Expresso)

42 – Fundão x Divina Providência (Parador)

46 - Penha x Alvorada (Expresso)

50 - Centro Olímpico x Jardim Oceânico (Parador)



Corredor Transolímpica:

51 - Recreio x Vila Militar (Parador)

53 - Jardim Oceânico x Sulacap (Expresso)



Corredor Transoeste

10 - Santa Cruz x Alvorada (Expresso)

11 - Santa Cruz x Alvorada (Parador - Noturno)

12 - Pingo D'Água x Alvorada (Expresso)

21A - Recreio Shopping x Jardim Oceânico Expresso

25 - Mato Alto x Jardim Oceânico (Semiexpresso)

LECD 33 - Campo Grande x Santa Cruz



Dias 25/12 e 01/01:



Corredor Transcarioca:

30 - Galeão x Alvorada (Semidireto)

35 - Madureira x Alvorada (Parador)

38 - Fundão x Alvorada (Parador - Noturno)

42 – Fundão x Divina Providência (Parador)

46 - Penha x Alvorada (Expresso)

50 - Centro Olímpico x Jardim Oceânico (Parador)



Corredor Transolímpica:

51 - Recreio x Vila Militar (Parador)



Corredor Transoeste

10 - Santa Cruz x Alvorada (Expresso)

11 - Santa Cruz x Alvorada (Parador - Noturno)

12 - Pingo D'Água x Alvorada (Expresso)

21A - Recreio Shopping x Jardim Oceânico (Expresso)

LECD 33 - Campo Grande x Santa Cruz