Guardas municipais salvam bebê que engoliu tampa de refrigerante em Santa Cruz

Rio - Guardas municipais da 14ª Inspetoria (Santa Cruz) ajudaram a salvar um bebê de um ano que engoliu uma tampa plástica de refrigerante. Os guardas Sebastião Santiago, Fabiano Soares e Denise da Cruz atuavam na Rua do Império, próximo à base aérea de Santa Cruz, na tarde de quinta-feira, quando foram abordados por populares por volta das 16h30, informando que na Estrada do Zepelin havia uma mãe desesperada com o filho no colo pedindo socorro porque ele tinha engolido uma tampa de refrigerante.



Ao chegar no local, os guardas imediatamente prestaram os primeiros socorros e seguiram com a mãe e o menino, chamado Fabiano, para o Hospital Municipal Pedro II. Durante o percurso para o hospital, a guarda Denise da Cruz fez manobras para desobstrução da via aérea, conseguindo fazer o menino expelir a tampa. Chegando no hospital, a criança ainda tinha muita dificuldade para respirar e foi prontamente atendida na emergência.



O pequeno Fabiano ficou em observação até as 21h, quando recebeu alta da médica. Mãe de um menino de dois anos, a guarda municipal Denise da Cruz contou como foi o atendimento e a preocupação da equipe em salvar o pequeno Fabiano.



"Depois do susto, veio o alívio de ter feito a coisa certa e ter podido ajudar a salvar a vida do menino. Que felicidade ver o sorriso da mãe e da família contente. Ajudar o próximo é também uma de nossas missões", declarou emocionada.



A equipe permaneceu aguardando o término do atendimento no hospital, dando apoio à mãe. Ela contou que estava na cabeleireira e que seu filho brincava próximo quando de repente ele colocou a tampa de garrafa na boca e engoliu, ficando sem respirar.