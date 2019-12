PM fica em estado grave após ser baleado na Baixada

Rio - Um PM foi baleado na noite de quarta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e, desde então, está em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse). Ivanir dos Santos Almeida, de 45 anos, foi atingido por pelo menos dois tiros quando estava de carro na Rua Maximino, no bairro Cacuia.

De acordo com testemunhas, homens armados que estavam em outro veículo cercaram o automóvel do policial. Ele foi retirado do veículo, quando foi alvo dos disparos, sendo atingido na cabeça e no pescoço.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, "o paciente continua sedado, em observação neurológica, passando por tomografias e sendo reavaliado pela equipe de neurocirurgia".

O PM é lotado no 32º BPM (Macaé) e a investigação do caso é feita pela 58ª DP (Posse).

"As diligências estão sendo realizadas em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime", a Polícia Civil disse. e, nota, em nota.