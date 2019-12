Colônia de férias do Sesc promete muita diversão

Época mais esperada do ano pela criançada, as férias de verão ganharam uma programação pra lá de especial durante a Colônia de Férias Sesc 2020. Entre os dias 12 e 31 de janeiro, 16 unidades espalhadas por todo o Estado do Rio vão oferecer atividades recreativas, esportivas, psicomotoras, educacionais, culturais e saudáveis para as crianças. O valor das inscrições varia de acordo com o período e pode ser parcelado. Uma facilidade a mais para que os pequenos aproveitem ao máximo o período mais divertido do ano.

Dessa vez, a programação está baseada no conceito da psicomotricidade, que encara de forma integrada o raciocínio lógico, as emoções e atividades motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num contexto integral do ser humano e suas relações com o corpo. Crianças de 6 a 15 anos poderão participar, de acordo com a programação oferecida em cada unidade. Em Nogueira, na cidade de Petrópolis, a colônia acontece do dia 12 a 19 de janeiro para crianças de 7 a 11 anos. Já do dia 19 ao dia 26 de janeiro, o evento é destinado aos adolescentes entre 12 e 15 anos.

Segundo Viviane Feijó, especialista de Recreação do Sesc RJ, o objetivo do programa é ampliar as relações entre o cérebro e o corpo dos pequenos. "Nossa colônia sempre traz uma temática. Desta vez, vamos vamos trabalhar com a psicomotricidade. A proposta é experimentar diversas atividades e deixar que a própria criança descubra o que mais gosta de fazer e tenha mais capacidade de ser e se expressar a partir do movimento corporal. Para isso, teremos atividades culturais, de lazer e até mesmo de saúde", diz.

unidades participantes

A Colônia será realizada nas seguintes unidades, entre 14 de janeiro e 31 de janeiro, de terça a sexta-feira, das 13h às 17h: Copacabana, Engenho de Dentro, Madureira, Ramos, Barra Mansa, Campos do Goytacazes, Niterói, Nova Friburgo, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e Nova Iguaçu (das 9h às 17h - integral). Nas unidades da Tijuca e Duque de Caxias as vagas já foram preenchidas. Em Nogueira, a colônia começa no dia 12 de janeiro e vai até o dia 19. Devido à hospedagem, o parcelamento pode ser feito em até dez vezes sem juros.

Para a participação das crianças e adolescentes, os responsáveis devem apresentar a carteira do Sesc (se tiver), cópia da identidade do responsável, cópia da certidão de nascimento ou identidade do menor, comprovante de residência, atestado médico atualizado, uma foto 3x4 e pagamento da taxa conforme categoria. Para Nogueira, também deverão entregar a autorização de viagem, entregue no ato da inscrição. O documento deverá ser reconhecido em cartório até o dia da ida à unidade. Embarque e desembarque acontecem no Sesc Tijuca.