Operação Segurança Presente chega ao Grajaú e Vila Isabel

Rio - Foi inaugurada, nesta sexta-feira, a última base do Segurança Presente programada para este ano. A unidade de policiamento de proximidade que cuidará dos bairros do Grajaú e Vila Isabel, ambos na Zona Norte do Rio, ficará instalada na Praça Edmundo Rego; o patrulhamento vai cobrir 21 vias nas duas localidades, entre elas a 28 de setembro, Teodoro da Silva e Engenheiro Richard, além do entorno do Estádio do Maracanã e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

"O Segurança Presente agora é um programa de estado. É uma ação que resgata jovens que têm potencial para servir e proteger, egressos das Forças Armadas. É também um programa de assistência social. Mais de 36 mil atendimentos sociais já foram realizados", disse o governador durante o evento de inauguração, que ocorreu no Grajaú Tênis Clube.

Com 57 agentes fixos, policiais militares e agentes civis, e 3 assistentes sociais que farão atendimentos na base, o Segurança Presente Grajaú/Vila Isabel disponibilizará, todos os dias, 36 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. O policiamento será feito a pé, de bicicletas, motocicletas e viaturas, das 6 às 22h.

Com a instalação desta sexta-feira, o programa chega a 19 bases – 11 delas implementadas este ano. São elas: Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Copacabana, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio e Vila Isabel/Grajaú.