Quatro suspeitos são mortos durante confronto em Nova Iguaçu

Rio - Quatro homens não identificados, suspeitos de tráfico de drogas, morreram durante um confronto com a Polícia Militar, na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, equipes do 20°BPM (Mesquita) realizavam uma operação na região quando foram recebidos a tiros. No confronto, os quatro suspeitos foram atingidos e encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo o hospital, os homens já chegaram mortos à unidade. Nenhum policial ficou ferido.

Agentes informaram ainda que com o grupo foram encontrados três fuzis e uma pistola calibre .40mm. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados a 52ªDP (Nova Iguaçu).