BRT Rio vai reabrir Estação Galeão 2 nesta segunda

Rio - O BRT Rio irá reabrir, nesta segunda, a Estação Galeão 2, a partir de meia-noite. Ela foi fechada em agosto deste ano, por determinação da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), em razão das obras na pista do Aeroporto Santos Dumont.



Logo nas primeiras horas da segunda-feira, os passageiros que saírem pela porta D do desembarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim poderão utilizar a linha 30 - Galeão x Alvorada (semidireto). Ela fará embarques e desembarques na Estação Galeão 2, além da Estação Galeão 1 (localizada na porta H do terminal 1) que continuará com seu funcionamento normal.



“O retorno da estação Galeão 2 é uma demanda dos passageiros desde o início da minha gestão. E com a sua reabertura tanto quem vai viajar quanto os funcionários do aeroporto poderão utilizar o BRT para chegar com mais rapidez e comodidade aos seus destinos. Mas, este passo só foi possível graças ao trabalho em conjunto que estamos fazendo com a SMTR”, destacou o presidente-executivo do Consórcio BRT Rio, Luiz Martins.



A linha 30 - Galeão x Alvorada (semidireto) funciona 24 horas diariamente, inclusive nos feriados.