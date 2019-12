PAVUNA VIVE ABANDONO

Há um ano 'O Dia no seu bairro' esteve na Pavuna, um dos bairros mais populosos da Zona Norte do Rio. Mostramos como viviam os moradores. Enchentes, alagamentos e lixo eram problemas enfrentados constantemente. Mesmo depois de todo esse tempo, a situação não mudou.

Não precisa chover muito para o Rio Pavuna transbordar e as ruas alagarem. "Chove e ficamos ilhados. Já passei por uma enchente e perdi roupas e móveis", contou Mariana Lobo Machado, que mora na Rua Maria Joaquina.

Quem se arrisca, tem que passar com água na altura do joelho. "A gente precisa sair de casa. Corremos risco de pegar uma doença", reclama Valdinei Pereira, 38 anos. Nem escolas ficam ilesas. "Quando chove muito a escola alaga e não tem aula. Quando chove a gente já fica em alerta", contou Ana Paula, 46 anos, mãe de um estudante da Escola Municipal Alberto Sampaio.

Para os moradores, falta o poder público dragar o rio e melhorar a coleta de lixo. Os ecopontos onde ficam as barreiras ecológicas, estrutura que impede a chegada do lixo flutuante, estão destruídos. "Está tudo abandonado. Não fazem dragagem, as barreiras estão enferrujadas, e a estrutura está caindo. Atrapalha os catadores de material reciclável", diz Carlos André, 38 anos.

O lixo também é um problema. "Há muita sujeira nas ruas do Centro. Andando pelo bairro também vemos lixo em diversos pontos", disse Ana Lucia Monteiro, 34 anos.

O Instituto Estadual do Ambiente, órgão ligado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, informou que há um processo licitatório em andamento para ação no Rio Pavuna, por meio do Programa Limpa Rio, com previsão de início das obras no início de 2020. O Rio Pavuninha também será contemplado.

Já a Comlurb afirmou que os serviços de coleta domiciliar são feitos às segundas, quartas e sextas-feiras. Quanto à remoção do lixo descartado irregularmente, a empresa informou que o serviço já está programado.

Para quem tem entulho de obras, pedaços de madeira ou móveis a remoção pode ser solicitada gratuitamente pelo número: (21) 3460-1746.