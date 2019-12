Começa pré-matrícula escolar

Já está no site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br), da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), o resultado da alocação dos candidatos que se inscreveram na 1ª fase de pré-matrícula na rede de ensino. A consulta pode ser feita pelos nomes dos estudantes ou das escolas.

"Após a consulta, os alunos alocados devem confirmar a matrícula nas escolas, entre os dias 6 e 8 de janeiro de 2020", explicou o secretário de Educação, Pedro Fernandes.

No ato da matrícula, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou outro documento de identificação (Certidão de Nascimento ou Casamento); CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso) e comprovante de residência.

Na 1ª fase, os alunos indicaram três opções de sua preferência. Os alunos são alocados obedecendo aos seguintes critérios: preferência à pessoa com deficiência; preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos; permanência na Rede Pública de Ensino; e proximidade da residência. Em caso de empate, a prioridade é do aluno mais novo. Os candidatos não alocados na 1ª fase terão os dias 21 e 22 de janeiro para fazer a inscrição na 2ª fase.