Suspeitos de morte são afastados

A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem, em nota, que os funcionários envolvidos no caso do morador de rua que morreu na porta do CER do Centro foram sumariamente afastados. Entre eles, os vigias que aparecem no vídeo de câmeras de segurança deixando a vítima na calçada.

Segundo a pasta, as imagens, assim como todos os detalhes que possam auxiliar as investigações, serão entregues à Polícia Civil. "A Secretaria Municipal de Saúde reforça que repudia a atitude que aparece nos vídeos e se solidariza com amigos e familiares do morador de rua; e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos sobre o caso e aguardará a investigação policial confiante na responsabilização dos envolvidos", informou em nota.