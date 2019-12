quentes novidades

Já ouviu falar de mate na praia com complemento de maracujá? E queijo coalho com cobertura de mel, vendido especialmente nas areias cariocas? Essas são algumas das tendências para a estação mais quente do ano, que começa hoje e vai até 20 de março. Segundo a meteorologia, as temperaturas no período devem ser elevadas, típicas de verão, mas as pancadas de chuva podem ser mais frequentes do que em anos anteriores.

Em relação a estilo, as cores neon vão continuar em alta, principalmente nos acessórios e biquínis. Na Praia de Copacabana, o vendedor de biquínis Zacarias Andrade, 40 anos, conta que a procura por essas peças está grande. "O pessoal compra muito, até com os fornecedores esgota rápido".

A profissional de marketing Natália Fontenelle, 32, vai todo fim de semana à Praia do Leme e também já aderiu à moda do neon. "Tenho alguns biquínis nessas cores, tenho curtido a tendência", afirma ela, com um top verde e rosa.

Evolução da barraca

E não se espante se vir barracas de camping espalhadas pelas areias. Não é ninguém acampando, mas sim pais com os filhos pequenos, ou até mesmo turistas estrangeiros, todos se protegendo do sol. A argentina Marita Martín, 29, passa o verão no Brasil e leva a barraca para o pequeno Lorenzo, de 3 anos. "Também é mais espaçoso para deixar os objetos e confortável", diz ela.

Outra novidade que começou a se popularizar nas areias é o mate com a opção sem açúcar, com maracujá e de abacaxi com hortelã. Robson dos Santos, 34, vende os diferentes sabores e confirma o sucesso. "Agora, no verão, a procura deve ser ainda maior. O mate sem açúcar foi um pedido da própria clientela".

Por sua vez, Igor Oliver, de 28 anos, levou para a Praia de Ipanema uma delícia típica da Feira de São Cristóvão: queijo coalho com calda de mel ou de goiabada. "Compro o queijo na feira e acabei me inspirando. Os turistas ficam curiosos para experimentar e os cariocas adoram. As duas combinações ficam saborosas", garante. Os valores são a partir de R$ 8.