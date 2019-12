Dias ensolarados e chuvas no fim da tarde

Após uma primavera com temperaturas mais amenas e chuvas frequentes no Rio, a torcida dos ambulantes das praias é por um verão ensolarado. O meteorologista Anselmo Pontes explica que a elevação da temperatura vai acontecer, mas os dias chuvosos também devem ser frequentes. "Teremos dias com temperaturas de 40°C a 42°C, mas a chuva será mais presente do que no verão passado, principalmente no fim do dia", detalha. Para hoje, a temperatura deve bater os 36 °C. "Por conta do efeito do El Niño, a primavera foi bem diferente", acrescenta.

OPERAÇÃO VERÃO

O Corpo de Bombeiros começa hoje a Operação Verão, com reforço de efetivo e de equipamentos nas areias. Também haverá mudanças nas bandeiras de sinalização. Com novo layout e cores diferentes, elas vão alertar os banhistas sobre diferentes graus de risco de afogamento — baixo, médio ou alto — e sobre a possibilidade de animais marinhos na região.

Até março, mais de 1,3 mil guarda-vidas vão se revezar na orla fluminense, um aumento de cerca de 50% no efetivo que vai intensificar o monitoramento e o socorro às vítimas nas praias. A corporação contará ainda com o apoio de mais um helicóptero, recém-adquirido, motos aquáticas, quadriciclos, lanchas e drone.