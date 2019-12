Homem morre durante operação da PM em comunidade de Niterói

Rio - Um homem foi morto durante uma operação da Polícia Militar na comunidade do Bernardinho, no bairro do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, neste sábado. De acordo com o 12º BPM (Niterói), os policiais foram atacados por criminosos.

Ainda segundo a corporação, o homem morto seria um suspeito que ficou ferido durante o confronto com policiais e não resistiu. Na ação, a PM apreendeu uma arma de fogo, drogas, dinheiro e um rádio transmissor. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios (DH).