Torcedores do Flamengo se preparam para final do Mundial contra o Liverpool

Rio - Depois de 38 anos, o Flamengo volta a uma final de Mundial de Clubes. Neste sábado, às 14h30, o time rubro-negro enfrenta o Liverpool, no Catar. Apesar da paridade ocorrer a tarde, o Rio amanheceu vermelho e preto, com expectativa alta para o jogo.



É o caso do Seu Vanildo, conhecido como Pará. Vendedor de bandeiras no Centro da cidade a 10 anos, ele conta que os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro ajudaram nas vendas ao longo de 2019. Para o vendedor, o pré-jogo contra o River Plate, na final da Libertadores, deixou o Rio mais agitado. Mesmo assim, Pará não perde a confiança tanto nas vendas quanto no futebol do clube de coração. A aposta dele para o jogo de hoje é o 1x0 para o Flamengo, com o gol do artilheiro de sempre: Gabigol.



"Esse é o ano do Flamengo. A torcida chegou junto nas bandeiras e nos bonecos do Gabigol. Lá na Maré, onde moro, as crianças só fazem a pose dele. O Flamengo mudou o Brasil, cheguei 7h pra arrumar as bandeiras e vou vender muito bem. Se ganhar então, nem se fala", comenta Pará.

*Estagiário sob supervisão de Waleska Borges