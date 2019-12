Rio - O primeiro domingo do verão vai ser de chuva, segundo o Alerta Rio. O sistema de previsão meteorológica da Prefeitura informou que áreas de instabilidade junto com o calor e a alta umidade vão provocar pancadas de chuva moderadas a partir da tarde deste sábado. No domingo, a aproximação de uma frente fria mantém o tempo instável.

A partir desta tarde, chuvas com raios e rajadas de vento podem atingir pontos isolados da cidade. No domingo, a previsão é de chuva moderada a forte também a partir da tarde. Os ventos devem chegar a aproximadamente 52 km/h.

Com a passagem da frente fria, o tempo deve permanecer chuvoso na capital fluminense até terça-feira, com possibilidade de chuva moderada a forte. Na parte da noite, a chuva perde intensidade. Já na quarta-feira de Natal, não há previsão de chuvas.