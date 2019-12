Homem é preso por tentativa de feminicídio na Baixada

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (20), por tentativa de feminicídio em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cassiano Tobias de Oliveira foi detido em flagrante após agredir sua ex-companheira Raquel Anastácio Alves, de 22 anos, por vários dias seguidos.

De acordo com a delegada Mônica Silva Areal, titular da Deam de Nova Iguaçu, a vítima declarou que estava sendo agredida há vários dias e, entre as agressões, recebeu diversos chutes na coxa e no rosto. Ao tentar fugir de casa, o agressor pegou uma tesoura e cortou o cabelo de Raquel, que em seguida foi arrastada até o quintal.

Ainda segundo a vítima, Cassiano pegou uma faca de cozinha, aquecida no fogo, e golpeou os braços dela, provocando sérias lesões. Por fim, o criminoso ateou fogo no sofá de casa, dizendo que iria matá-la tentando jogá-la sobre o sofá em chamas. Raquel conseguiu fugir, pedindo ajuda de vizinhos e foi levada para a delegacia.

O criminoso preso será encaminhado à SEAP, onde ficará à disposição da justiça.