PM FAZ NOVA OPERAÇÃO EM ANGRA

A Polícia Militar realizou, ontem, uma operação com apoio do Batalhão de Operações Especiais Policiais (Bope) e do Batalhão de Choque (Bpchoq), na comunidade Belém, em Angra dos Reis. Na sexta-feira, um suspeito de envolvimento com o tráfico morreu e outros dois foram presos, em outra operação da PM em Angra dos Reis, nas comunidades do bairro Frade. Na ação de sexta, a PM apreendeu duas granadas, dez celulares, 21 frascos de loló, 107 cápsulas de cocaína, 59 trouxinhas de maconha, 141 pedras de crack, 500 g de cocaína dois rádios, uma pistola, dois carregadores, 79 munições e 80 sacolés de maconha com crack.

A PM realiza operações seguidas com o objetivo de instalar três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no município, em 2020, conforme o governador, Wilson Witzel, anunciou na terça-feria.