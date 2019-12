Cinco mortos e um ferido em chacina na Região dos Lagos

Cinco jovens foram mortos e um ficou ferido em uma chacina, na madrugada de ontem, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Todos tinham marcas de perfuração de arma de fogo, segundo a Polícia Militar.

Ao chegarem na Rua Eugênio de Morais, no bairro Rua de Fogo, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) encontraram as cinco vítimas já mortas. O sexto homem, de 21 anos, foi levado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Municipal, no bairro Morro dos Milagres. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

No local, foram encontrados 14 estojos de 9 mm, três de 380 mm e quatro fragmentos de chumbo, além de R$ 225 em dinheiro e um aparelho celular.

O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia), que investiga o caso. Uma perícia foi feita e agentes realizam diligências na região.

Relatos nas redes sociais contam que dois homens armados saíram de um beco e atiraram contra as seis vítimas, que estavam em um bar. As mortes seriam em decorrência de uma guerra entre facções rivais do tráfico da área, entretanto a Polícia Militar não confirmou a informação.