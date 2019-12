Rio - Três homens ficaram feridos em uma colisão entre uma Kombi e outro veículo, na Estrada Engenho d'Água, no Anil, na Zona Oeste, neste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de dois deles foi classificado como "vermelho", quando há prioridade no atendimento devido à gravidade dos ferimentos.

Ainda segundo a corporação, uma equipe do grupamento da Barra da Tijuca foi até o local por volta das 6h. O acidente interditou parte da pista. Até o momento, os bombeiros não informaram a identidade das três vítimas, nem o hospital para onde elas foram encaminhadas.