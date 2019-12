PM é atacado a tiros ao apoiar Corpo de Bombeiros em combate a incêndio na Rocinha

Rio - Um policial militar foi atacado a tiros enquanto apoiava uma equipe do Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, neste domingo. O PM ficou ferido foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou numa fiação da localidade conhecida como Largo dos Boiadeiros, por volta das 5h. A Polícia Militar entrou na comunidade para dar apoio aos bombeiros da unidade da Gávea e, segundo a corporação, foi recebida a tiros.

Um PM ferido no local foi encaminhado para o hospital da região, onde recebeu medicação e recebeu alta. O caso foi registrado na 11ªDP (Rocinha).