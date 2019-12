PM fica ferido e quatro homens são mortos no Morro do Urubu

Rio - Quatro suspeitos foram mortos e um policial militar ficou ferido durante uma ação da Polícia Militar no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte, neste sábado. De acordo com a PM, quatro pistolas, um fuzil, drogas e rádios transmissores também foram apreendidos na operação do 3º BPM (Méier).

Na ação, os policiais teriam sido surpreendidos por disparos de suspeitos numa área de mata da comunidade. Um sargento da PM foi atingido por estilhaços no rosto e na mão e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

A morte dos quatro homens suspeitos de envolvimento com o crime na comunidade está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como "morte por intervenção de agente do estado" e "tentativa de homicídio em face de agente de segurança pública". A identidade dos quatro mortos não foi revelada pela polícia.