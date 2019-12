Uma pessoa morre e outra fica ferida em tiroteio dentro de bar na Baixada

Rio - Uma confusão no bar Vintage 166 terminou com uma pessoa morta e outra ferida, na madrugada deste domingo, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar disse que agentes do batalhão do município (21º BPM) socorreram as vítimas na UPA Jardim Íris. Uma delas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

De acordo com testemunhas, um dos feridos é um funcionário que foi atingido de raspão. Além dele, o dono do bar também teria sido baleado e não teria resistido aos ferimentos.

Um cliente, que não quis se identificar, afirmou que o tiroteio levou pânico aos frequentadores do bar. Até o momento, não se sabe quais foram as motivações do crime.

"Estava rolando o show normal, os meninos do grupo de pagode iam cantar e começaram os tiros. Todo mundo abaixou, teve umas que correram para o banheiro e outros para fora (do bar). Foi horrível", relatou.

A Polícia Civil informou que foi acionada e fez a perícia no local. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Histórico de tragédias

Em fevereiro deste ano, outra confusão no mesmo bar terminou em morte. Um policial militar de folga teria se envolvido em uma briga e sido baleado dentro do estabelecimento. Um dos suspeitos de ter atirado contra o PM morreu após trocar tiros com policiais do 21°BPM (São João de Meriti) do lado de fora. Ele teria tentado fugir com comparsas e foi encontrado caído no chão pelos policiais militares.

* Estagiária sob supervisão de Rai Aquino