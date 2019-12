Guarda Municipal reforça efetivo nas orlas no período da noite

Rio - As orlas das praias da Urca ao Recreio dos Bandeirantes receberam reforço da Guarda Municipal, neste final de semana. A Operação Corujão tem como objetivo estender o período de patrulhamento no período da noite, das 20h às 2h.

O efetivo conta com 81 agentes distribuídos em pontos estratégicos das praias da Urca, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio, nas Zonas Sul e Oeste da cidade. Além do patrulhamento, com 13 viaturas baseadas em locais de concentração de pessoas ou fazendo a ronda, seis reboques atuam na fiscalização do estacionamento irregular.

"Estamos seguindo a determinação do prefeito Marcelo Crivella de apoiar a segurança pública, levando mais tranquilidade aos cariocas e também turistas, que ajudam a fomentar a economia da nossa cidade", afirma o secretário municipal de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca.

A medida chega como complemento à Operação Segurança Presente, do governo estadual, que termina às 20h nesses bairros. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação não vai afetar o trabalho realizado em outras regiões. Mais de 240 agentes vão fazer um revezamento entre os três turnos durante o verão.