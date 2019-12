Rio tem previsão de chuva forte e município entra em estágio de mobilização

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em estágio de mobilização às 14h40 deste domingo, devido à aproximação de uma frente fria que, junto com o calor e a umidade, deve provocar pancadas de chuva moderadas a fortes durante a tarde e a noite de hoje, com raios e ventos moderados a fortes.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.



Ao longo da segunda-feira (23) e terça-feira (24), com a passagem desta frente fria e, na sequência, com o transporte de umidade do mar para o continente, continuarão existindo condições para chover de moderado a forte em qualquer horário, mas principalmente entre a tarde e a noite desses dois dias.

Recomendações

- Siga sua rotina;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS: (http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).