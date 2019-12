ONG Rio de Paz arrecada brinquedos para crianças do Jacarezinho e do Mandela

Rio - A ONG Rio de Paz realiza, neste domingo, uma campanha de arrecadação de brinquedos para doação à crianças moradoras das comunidades do Mandela e do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A ação, na Praia de Copacabana, na altura da Rua Princesa Isabel, vai até às 19h. Os brinquedos doados não precisam ser novos, mas devem estar em bom estado.



Segundo o coordenador da ONG, Lucas Louback, de 29 anos, a expectativa é ajudar mais de 100 crianças das duas comunidades. A entrega dos brinquedos acontece nesta segunda-feira, a partir de 8h. "É a nossa primeira campanha de Natal e o objetivo é estimular a solidariedade, além de criar pontes entre a Zona Sul e as periferias da cidade, onde há um abismo de desigualdade", afirma ele. "As expectativas das crianças estão muito altas, já que ter acesso a um brinquedo, a um presente não é tão comum para eles. E o momento é propício", acrescenta Louback.

Moradora de Copacabana, Solange Vicentini, de 57 anos, doou diversos brinquedos novos e antigos para a campanha. "Procuro fazer doações o ano todo. É importante, tem muita gente que precisa. E se a gente pode ajudar, por que não?", enfatiza ela.

Voluntário da ONG, Brenner Coutinho, de 42 anos, comprou cerca de dez brinquedos para a doação. Ele também estará presente nesta segunda-feira, na entrega dos itens para as crianças. "Ultrapassa a doação em si, é essas crianças poderem pensar 'alguém lembrou de mim, se importou comigo'. É uma forma de carinho. É algo que pode significar pouco para você, mas para eles é muito importante", diz.