Guarda municipal nas ruas à noite

Para promover a segurança na orla carioca no período da noite no verão, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) iniciou a Operação Corujão. A ideia é reforçar o efetivo de agentes da Guarda Municipal no período de 20h às 2h. De acordo com a pasta, o planejamento conta com 81 agentes distribuídos em pontos estratégicos nos bairros da Urca, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio, nas zonas Sul e Oeste da cidade. Além do patrulhamento, com cerca de 13 viaturas posicionadas em locais de concentração de pessoas ou também em ronda pelos locais, seis reboques atuarão na fiscalização do estacionamento irregular. "A Seop está seguindo uma determinação do prefeito Marcelo Crivella de apoiar a segurança pública e levar mais tranquilidade aos cariocas e também aos turistas, que ajudam a fomentar a economia da nossa cidade", explicou o secretário da pasta, Gutemberg Fonseca. Ainda de acordo com o secretário da Seop, a medida é uma forma de complementar a segurança na cidade, já que a Operação Segurança Presente (programa do governo estadual integrado por policiais militares e agentes civis que trabalham em seu período de folga), que realiza ações nesses bairros, termina às 20h. "Entendemos que por conta das altas temperaturas e férias, o fluxo de pessoas no verão é grande também após esse horário, seria necessário agentes na rua para promover a segurança", explica Gutemberg. A medida não afetará os cofres públicos da cidade. Os agentes que trabalharem nesse período serão bonificados com folgas. Para o esquema Corujão foram elaborados reajustes na escala de guardas municipais. Dessa forma, a pasta conseguiu promover o revezamento de 243 agentes em três turnos durante o verão, sem comprometer o trabalho já realizado nestas regiões.

Pulseiras de identificação para crianças no fim do ano

A Guarda Municipal também vai realizar ações de distribuição de pulseiras de identificação para crianças no período de fim de ano. Hoje, agentes estarão na Rodoviária Novo Rio e no Boulevard Olímpico. Haverá ainda ação na orla da Barra da Tijuca, orla de Copacabana e aeroportos.

A ação é realizada pela equipe lúdica do Grupamento de Ronda Escolar (GRE) em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), nos períodos da manhã e da tarde.

O material será semelhante ao da Operação Verão. As pulseiras são impermeáveis e coloridas, e levam o nome da criança e telefone do responsável. A estratégia, já tradicional, ajuda a agilizar a localização das crianças perdidas, evitando a necessidade de acionar o Conselho Tutelar quando os pais não são encontrados.

Mais ameno e com menos chuva

O verão chegou e levou cariocas e turistas para as praias. Mas nem toda estação deve ser com temperaturas altas ao longo do dia. Isso porque de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a ausência dos fenômenos El Niño e La Niña, o verão será mais ameno e com menos chuva.

Já sobre a temperatura para os próximos dias, o Rio deve ter chuvas fortes e dias instáveis. A previsão é chuva fraca a moderada, com máxima de 38°C e mínima de 23°C, para hoje.

A meteorologista do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explica que a chuva deve vir pela passagem de uma frente fria. "Mas, ela deve dar uma trégua amanhã à noite e perder a intensidade para a noite de Natal", afirma. E, segundo ela, o tempo deve se firmar mesmo a partir de quinta-feira, com previsão batendo os 35° C.

