Os passageiros de trens e barcas devem ficar ligados, pois as tarifas dos transportes públicos vão ficar mais caras no próximo ano. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) anunciou, no sábado passado, um aumento de mais de 3% em 2020.

A partir de 2 de fevereiro, o preço da passagem dos trens da SuperVia vai de R$ 4,60 para R$ 4,70. Para o aumento da tarifa foi aplicado o índice de 3,97%, referente à variação do IGP-M entre novembro de 2018 e novembro de 2019.

Já o valor para cruzar a Baía de Guanabara pelas barcas vai a R$ 6,50 a partir de 12 de fevereiro. Para esse reajuste o índice aplicado foi 3,29%, referente à variação do IPCA entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020 (projetado).

A linha Charitas a tarifa vai subir de R$ 17,60 para R$18,20. A agência aplicou índice de 3,27%, referente à variação do IPCA entre novembro de 2018 e novembro de 2019. A concessionária pode reajustar dos atuais R$ 17,60 para R$ 18,20, a partir de 12 de fevereiro.



Para a tarifa turística das linhas da Divisão Sul, o reajuste foi de 3,29%, referente à variação do IPCA entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020 (projetado). O valor deve passar de R$ 16,70 para R$ 17,30.