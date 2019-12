morto em Tiroteio em bar de meriti

Um tiroteio em um bar, na madrugada de ontem, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, terminou com uma pessoa morta e outra ferida. A Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM socorreram as vítimas, que foram encaminhadas para a UPA Jardim Íris. Uma delas, Wallace Matos Cardoso, não resistiu e morreu. De acordo com testemunhas, no momento da troca de tiros acontecia um show no local e o ferido seria um funcionário do estabelecimento, que foi atingido de raspão. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).