Quatro mortos no Urubu

Quatro pessoas morreram, anteontem à noite, durante uma operação do 3º BPM (Méier) no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte. Na ação, um sargento foi atingido no maxilar e na mão esquerda por estilhaços de granada. O estado de saúde do militar é estável.

De acordo com o 3º BPM (Méier), os policiais militares foram recebidos a tiros, próximo à Rua Pequi, e houve troca de tiros. Segundo a corporação, os agentes localizaram quatro feridos, que foram socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiram. O caso está com a Divisão de Homicídios (DH).

A operação resultou na apreensão de um fuzil calibre 556, três pistolas 9 milímetros e dois radiotransmissores. Também no sábado, um outro fuzil foi apreendido na comunidade da Covanca, em Jacarepaguá. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam ainda no local uma metralhadora, três granadas, munição e roupas camufladas. Não houve feridos ou presos durante a operação.

chacina na região dos lagos

O fim de semana em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi marcado por violência. Seis homens que estavam em um beco na Rua do Fogo, foram alvo de tiros de dois ocupantes de uma moto. Um deles chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. Celulares e dinheiro não foram levados. A polícia investiga a motivação das mortes, que teriam ocorrido em função de uma guerra entre facções rivais do tráfico de drogas na região, e aguarda os exames de balística.