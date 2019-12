ENTORNO DA LAGOA

Na primeira etapa do planejamento será feita uma reorganização das unidades de conservação do entorno, que tem como objetivo a otimização dos instrumentos de gestão e ordenamento do local.

RECUPERAÇÃO

Na segunda etapa, o projeto prevê o resgate de áreas verdes da Lagoa, com a recuperação da vegetação, ampliação de oito deques e plantio dos manguezais.

FISCALIZAÇÃO

Na terceira etapa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quer mapear, em conjunto com a Fundação Rio-Águas, pontos de despejo de esgoto nas galerias de águas pluviais na região. O objetivo é interromper as ligações e despejos irregulares.

DESPOLUIÇÃO

Na última etapa será necessária a construção de um sistema com dutos subterrâneos para a ligação da lagoa com o mar, o que aumenta a troca de água e favorece a oxigenação. Com a obra finalizada, em 30 dias 90% da água da Lagoa Rodrigo de Freitas seria trocada. O estudo do processo de despoluição é do professor Paulo Cesar Rosman, da COPPE/UFRJ.