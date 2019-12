Rio tem registro de chuva forte em diversos pontos da cidade

Rio - A cidade do Rio de Janeiro registrou chuva forte em diversos pontos na tarde e noite deste domingo (22). De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, ocorreram temporais nas zonas Norte, Sul e Oeste.

Ainda segundo o COR, o município entrou em estágio de atenção às 20h15 deste domingo, devido aos altos acumulados de chuva em diversos pontos da cidade; à continuidade de chuva moderada a forte, segundo o Alerta Rio; e a bolsões d'água em diferentes vias. O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

VEJA A PANCADA DE CHUVA que passou pela Ilha, conforme mostra o vídeo de um dos nossos seguidores. PERMANECE a previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. Chuva que pode se formar repentinamente (caso da Ilha) ou que pode se deslocar de uma região em direção ao Rio pic.twitter.com/kUnMhoAwVL — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 22, 2019



Até este momento, a cidade estava em Estágio de Mobilização, que foi decretado às 14h40 deste domingo, por causa da previsão de chuva forte a muito forte que já existia para a tarde e noite de hoje.

A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;



- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;



- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;



- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;



- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;



- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;



- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;



- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;



- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;



- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).