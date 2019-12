Rio - Bandidos explodiram, no início da madrugada desta segunda-feira, uma agência do Banco do Brasil de Mesquita. O banco fica na Rua Prefeito José Montes Paixão, 1.869, no Centro do município da Baixada Fluminense. O ataque aconteceu por volta da 1h.

PMs que estavam nas redondezas perceberam a ação dos criminosos e foram até o local. Houve perseguição e um dos agentes teria ficado ferido durante uma troca de tiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Durante a ação, os criminosos colocaram fogo em um caminhão no Viaduto de Mesquita. Após o ataque ao banco eles também atearam fogo na agência, que se alastrou e atingiu um Santander que fica ao lado.

Vídeos divulgados pelo aplicativo OTT-RJ mostram o clima de tensão na região, com parte da troca de tiros; confira!