Rio - Uma chuva de granizo, na tarde deste domingo, deixou estragos em casas do bairro Taquara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Apesar de ter durado pouco tempo, cerca de 30 minutos, as pedras de gelo furaram telhas, invadindo diversas residências.

O ajudante de caminhão Marcelo de Souza, de 29 anos, ainda tenta contabilizar os prejuízos que teve. Ele disse que antes da chuva, o tempo estava bom, inclusive com sol, quando do nada começou a chover, com o céu voltando a ficar ensolarado novamente.

"Parecia que o mundo estava acabando. Quebrou meu telhado todinho, o carro do meu vizinho. Foi um transtorno", conta o ajudante, que calcula ter que trocar pelo menos nove telhas. "Fora as coisas destruídas dentro de casa".

Marcelo diz que seu guarda-roupa foi atingido pelas pedras de gelo, além de sua televisão.

"Nem a liguei ainda para ver se ela está funcionando. Mas sei que entrou água, com certeza", afirma.

Moradores da região fizeram vários vídeos mostrando a chuva; assista alguns deles!