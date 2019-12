Rio - Três pessoas foram presas durante uma operação contra cambistas feita pela 20ª DP (Vila Isabel), na manhã desta segunda-feira. Jorge Alves Sant'Anna, Oséas do Nascimento e Michel Meneghetti de Amorim foram capturados em Realengo, na Zona Oeste do Rio, e na Baixada Fluminense. Outras 14 pessoas que eram alvos de mandados de prisão preventiva da ação são consideradas foragidas.

De acordo com o delegado Roberto Ramos da Silva Santos, titular da 20ª DP, os alvos da operação atuavam em grandes espetáculos do Rio, como eventos esportivos e apresentações musicais. O grupo também agia fora do estado.

"São pessoas que têm a atividade criminosa de cambismo como um meio de vida, um meio de sustento. Tem gente que só faz isso desde que se conhece por gente", destaca o delegado.

As investigações para a operação começaram há cerca de três meses a partir da prisão de três cambistas durante um jogo no Maracanã. Na ocasião, um dos capturados confessou o crime e detalhou o esquema de atuação deles.

"As investigações apontaram que eles adquirem esses ingressos de várias formas. Uma delas é através da gratuidade para idosos e menores de idade. Eles conseguem retirar os tickets com o uso de comparsas e usam algum cúmplice para deixar a pessoa para quem eles venderam as entradas entrarem nos locais", Ramos detalha.

CARTÕES CLONADOS



Ainda segundo o delegado os cambistas também conseguem as entradas usando cartões clonados em compras virtuais. Nesses casos, eles também contam com comparsas nas bilheterias dos eventos para que a retirada das entradas não seja feita com a fiscalização adequada.

"Nesse momento, os alvos da investigação são os cambistas e esses comparsas, mas vamos seguir para descobrir quem são as pessoas que repassam os números dos cartões para eles, já que conseguem com terceiros", Ramos aponta.

Os três presos de hoje vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e cambismo.