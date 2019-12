Briga em bar deixa um morto e ex-PM baleado em Madureira

Rio - Uma briga em um bar acabou com uma pessoa morta e outra baleada, na madrugada desta segunda-feira, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Wagner Rocha Barbosa, de 39 anos, morreu depois que foi socorrido no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O ex-PM David Batista Fachinetti também foi levado para a unidade de saúde do Méier, onde está preso sob custódia com o quadro de saúde estável.

De acordo com testemunhas, Wagner e David se desentenderam durante o show de um grupo de pagode no Na Batida Bar, que fica na Estrada do Portela, bem próximo ao Madureira Shopping. Os dois, que trabalham como seguranças da região, estavam armados e atiraram um contra o outro. Pessoas próximas alegam que eles já vinham se desentendendo há algum tempo.

A confusão aconteceu por volta das 3h30 e assustou moradores da região.

"Um correu pro lado da calçada do shopping e o outro na calçada do pagode. Imagina o desespero da galera no meio? Foram muitos tiros mesmo. Nunca vi uma parada dessas deste lado", um morador contou, pelas redes sociais.

"Foi muito tiro, mas muito tiro mesmo. Moro na Rua Clara Nunes, no primeiro condomínio, e o que vi foi uma cena de terror. Pessoas correndo, muitos tiros", disse outro.

"Acordei no susto. Achei até que fosse na rua mesmo pelo som alto", avisou um terceiro.

A Polícia Militar disse que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados e detiveram um suspeito que teria participado da troca de tiros e aprenderam duas armas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

"Testemunhas foram ouvidas na especializada. A investigação está em andamento", a Polícia Civil se limitou a dizer, em nota.