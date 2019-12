Dia vira noite e Rio entra em estágio de atenção

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 14h35 desta segunda-feira, devido às pancadas de chuva forte que atuam sobre a cidade do Rio, principalmente na Zona Norte e no Centro. Há previsão de raios para as próximas horas.

Núcleos de chuva forte a muito forte se deslocam pela Zona Norte, Centro, parte de Jacarepaguá e Zona Sul. O Alerta Rio informa que os núcleos seguem para o oceano de forma rápida. Ainda deve chover forte nos próximos minutos, mas com redução gradativa.

Chove forte em Jacarepaguá e no Tanque (29,2 mm), na Ilha do Governador (26,4 mm), na Cidade de Deus (26,4 mm), e em São Cristóvão (30 mm).

Na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, há alagamentos nas ruas Eutíquio Soledade, Muiatuca, Estrada da Bica e Avenida Coronel Luis de Oliveira Sampaio, neste bairro.

Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, tem registros de alagamentos. Rio está em estágio de atenção.

Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, tem registros de alagamentos. Rio está em estágio de atenção.

No Complexo do Alemão as sirenes de alertas foram acionadas. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199.

A Avenida Brasil tem focos de alagamento na altura de Parada de Lucas.

Avenida Brasil tem alagamentos na altura de Parada de Lucas.



A Light informa que houve interrupção no abastecimento de energia em trechos de ruas de São Cristóvão e da Ilha do Governador. Técnicos já estão atuando para restabelecer o fornecimento, segundo a companhia.

O radar meteorológico do Sumaré detecta núcleos de chuva moderada a forte, com raios, no Médio Paraíba e no Centro Sul Fluminense, com deslocamento rápido para a capital.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio recomenda medidas de segurança:



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas.



- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (23/12), uma frente fria deve se deslocar pelo oceano e manter o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, o céu ficará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada isolada pela manhã e chuva moderada a forte no período tarde e noite. As temperaturas estarão em declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Segundo o Alerta Rio, até terça-feira (24/12), com a passagem de uma frente fria e, na sequência, com o transporte de umidade do mar para o continente, continuarão existindo condições para chover de moderado a forte em qualquer horário, mas principalmente entre as tardes de segunda e terça-feira (um período inteiro de 24h).

É importante destacar que ainda está previsto um alto acumulado médio de chuva de 70mm, que pode cair até a tarde de terça-feira. Vale explicar que essa quantidade de chuva pode se distribuir ao longo deste período ou ocorrer em forma de pancadas, com um grande volume de chuva caindo em um curto período de tempo. Em ambos os casos, a previsão é de chuva moderada a forte dentro dessas 48h.



Entre quarta-feira (25/12) e sexta-feira (27/12), o tempo voltará a ficar estável, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva. As temperaturas voltarão a subir aos poucos.