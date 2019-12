Inscrições para o Projeto Botinho começam em janeiro

Os responsáveis interessados devem se dirigir a um dos quartéis listados no Rio - As inscrições para a tradicional colônia de férias do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que terá novamente a colaboração do Sesc RJ como correalizador, ocorrerá entre os dias 13 e 14 de janeiro. Já as aulas de recreação estão previstas para a segunda quinzena de janeiro, entre os dias 20 e 31 (exceto sábados e domingo) e acontecerão em mais de 20 praias do estado. Até 4 mil jovens serão beneficiados.Os responsáveis interessados devem se dirigir a um dos quartéis listados no site da corporação com uma cópia da sua identidade; uma cópia da certidão de nascimento da criança; um atestado médico original (atual) e uma foto colorida 3x4 do menor.

As atividades são gratuitas e direcionadas para crianças e adolescentes. Os alunos são divididos em três turmas, com propostas adequadas a cada faixa etária: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos).



O projeto Botinho acontece desde 1963, no período de férias escolares. De acordo com a instituição, o objetivo é estimular a cultura de prevenção a acidentes marítimos por meio de atividades lúdicas e orientadas. Os jovens e crianças recebem noções de preservação do meio ambiente, orientações sobre as condições do mar, sobre primeiros socorros e dicas para evitar afogamentos.