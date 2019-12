ONG entrega brinquedos para crianças do Mandela

Rio - A manhã na favela do Mandela, na Zona Norte do Rio, foi de festa para mais de 200 crianças. É que a ONG Rio de Paz chegou com um caminhão cheio de brinquedos e distribuiu para os pequenos. Antes da distribuição, os pequenos se deliciaram com os truques do mágico Lucas Toledo.

Bonecas, carrinhos, jogos e tantos outros brinquedos foram arrecadados em campanha feita pela ONG neste domingo (22), em Copacabana. Foi tanta doação que a meninada ganhou mais de um presente.



Rosângela de Matos, de 54 anos, levou o neto Lucas Miguel, de 3, e o afilhado Isaac, de 2, para receber os presentes. Cada um ganhou um carrinho. "Foi muito boa essa ação. É ótimo para as crianças", disse ela.



Tamires Beatriz, de 4 anos, levou para casa uma boneca. "Em casa vou brincar com ela", comemorou a pequena.



Sabrina da Silva Correa, de 12 anos, ganhou duas bonecas. "Adoro Barbie", revelou a adolescente.



Mãe de Yasmin e Alef Bernardo, Jéssica Ribeiro de Souza, saiu com uma sacola cheia de brinquedos. "Meu filho ganhou um carrinho enorme e minha filha também ganhou várias coisas. Agora, eles têm brinquedos para brincar no Natal. Antes, não tinha", comemorou ela.



O mágico Lucas Toledo ficou cercado pelas crianças que, curiosas e impressionadas, não desgrudaram os olhinhos dele. "Foi muito legal. Muitos não imaginam que exista um lugar como esse tão perto da Zona Sul do Rio. As crianças curtiram muito e me perguntaram os segredos dos truques, mas eu não posso contar", brincou Lucas.



