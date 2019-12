Rio - Cerca de 25 mil pessoas participaram, nesta segunda-feira (23), no Maracanã, do Natal Show de Bola, evento promovido pelo Governo do Estado. Na celebração, o Papai Noel chegou de helicóptero ao estádio, levando o público ao delírio. Há 10 anos a visita do bom velhinho não acontecia.

Galeria de Fotos Natal Show de Bola reúne 25 mil pessoas no Maracanã Divulgação RIO DE JANEIRO - 23-12-2019 - PAPAI NOEL NO MARACANÃ .FOTOS: CARLOS MAGNO Carlos Magno Natal Show de Bola reúne 25 mil pessoas no Maracanã Divulgação Natal Show de Bola reúne 25 mil pessoas no Maracanã Philippe Lima Natal Show de Bola reúne 25 mil pessoas no Maracanã Divulgação

A festa contou ainda com distribuição de presentes, apresentações musicais como a da dupla Patati Patatá, Swing e Simpatia e Elymar Santos, além de atrações como o Circo Marcos Frota e serviços de emissão de documentos e orientações de saúde. Rodrigo Faro e Ana Hickmann foram os apresentadores do evento natalino, que contou ainda com a participação de crianças atendidas pela Obra Social RioSolidario.

Adriana Santos levou o neto Pyedro Tavares, de 5 anos, ao evento. A auxiliar de saúde aprovou a iniciativa. "Gosto sempre quando posso ter mais conhecimento e informação para poder passar para a minha família, sobretudo se o tema for saúde. Gostei bastante da iniciativa", disse.



Já Vanessa Nobre não se esquece das visitas que fez ao estádio do Maracanã para ver o Papai Noel. Ela levou parentes. "Lembro que quando menor vinha ao estádio para a chegada do Papai Noel. É um momento muito bonito e que alegra as crianças. Que bom que voltou a acontecer, sempre foi uma tradição de Natal no Rio de Janeiro", destacou a moradora da Mangueira.



De acordo com governador Wilson Witzel, em 2020, a tradicional festa de Natal no Maracanã terá novidades. "Queremos fazer anualmente uma abertura de Natal que seja diferente a cada ano, que fale sobre o congraçamento dos povos, mas sempre com a chegada do Papai Noel. Queremos que o Rio seja um polo turístico, de cultura. Novidades virão", ressaltou.

Também participaram da festa a primeira dama, Helena Witzel e o vice-governador, Claudio Castro, os secretários de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, da Casa Civil e Governança, André Moura, entre outros.