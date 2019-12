Prefeitura começa a depositar a segunda parcela do 13º

Rio - Os servidores da Prefeitura do Rio que recebem até R$ 3 mil e garis da Comlurb começaram a receber o pagamento da 2ª parcela do 13º salário nesta segunda-feira. Os valores começaram a cair nas contas à tarde, três dias após o prazo legal. Para os servidores que recebem acima de R$ 3 mil, a previsão de pagamento é até sexta-feira, 27.

Antônio Carlos da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação, afirmou que, se até o fim da semana os pagamentos não forem repassados para os empregados da Comlurb, há possibilidade de greve. "Em assembleia decidimos que se os pagamentos não forem regularizados iremos paralisar. Mas essa decisão tem que passar por nova reunião, caso os pagamentos não sejam realizados dentro do prazo prometido", explicou.

A paralisação ocorreria às vésperas do Réveillon. Na última virada do ano, a Comlurb recolheu 757 toneladas de lixo —desse total, 365t só em Copacabana.

A prefeitura também está em atraso com a empresa Ciclus, que transporta o lixo do Rio para o lixão de Seropédica. Esse transporte também está ameaçado de paralisação, caso o déficit do município com a empresa, na ordem de R$ 7 milhões, não seja pago até sexta-feira.

Recursos da Saúde

A Justiça do Rio proibiu a prefeitura de transferir recursos da Saúde para outras áreas da administração municipal.

De acordo com o desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, da 8ª Câmara Cível, "os recursos vinculados à Saúde devem ser utilizados, exclusivamente, para o custeio dos serviços desta natureza" e "para políticas públicas que os atendam".