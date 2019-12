Rio - Policiais do 41ºBPM (Irajá) e criminosos que tentavam roubar um caixa eletrônico de uma agência bancária trocaram tiros na madrugada desta terça-feira. O caso aconteceu na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, na Zona Oeste do Rio. Os assaltantes chegaram a danificar três lojas durante a ação.

De acordo com a PM, equipes da unidade foram deslocadas para o local e se depararam com criminosos armados, dando início a um confronto. Os agentes apreenderam material explosivo e um veículo utilizado pelos criminosos, que conseguiram fugir. O caso foi registrado na 31ªDP (Ricardo de Albuquerque).

A Polícia Civil informou que a perícia de local e papiloscópica (inclusive a perícia do setor Antibombas) foram solicitadas para o local. Os agentes procuram possíveis imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato para tentar identificar a autoria do crime.