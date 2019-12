Fazenda vai implementar Chave de Acesso Digital

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) vai implementar a Chave de Acesso Digital. O serviço permitirá aos contribuintes a utilização de serviços ofertados, no portal da pasta, por meio de um QR code. Por meio do aplicativo, será possível fazer pagamentos de impostos como IPVA e emitir a Guia de Regularização de Débitos (GRD). A ação faz parte da plataforma Rio Smart Hub, que tem a proposta de reunir e integrar soluções para prestação de um serviço mais eficiente para a população. As regras foram publicadas na segunda-feira (23), por meio da Resolução Sefaz 90/19.



O aplicativo da Chave de Acesso Digital estará disponível nas principais plataformas para download no smartphone. Com o uso da tecnologia Blockchain, os dados serão registrados e armazenados com segurança no ambiente da Sefaz. As informações estarão protegidas, não permitindo que sejam apagadas ou alteradas. “Com essa tecnologia, vamos facilitar a interface fisco-contribuinte de forma segura e com agilidade, já que ele poderá acessar os serviços da secretaria por meio do smartphone. Encontram-se em desenvolvimento outras soluções de segurança que serão integradas ao acesso digital, como a biometria e o reconhecimento facial, garantindo processos mais controlados e eficientes”, explicou o subsecretário de Gestão e Tecnologia da Sefaz, Tarcísio Mureb.