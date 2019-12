Rio - A previsão do tempo para esta terça-feira, véspera de Natal, é de tempo nublado chuva fraca a moderada a qualquer hora no Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a temperatura máxima prevista é de 28ºC na Região Metropolitana.

A chance de chuva durante a noite é pequena, mas como os solos estão encharcados há risco de deslizamento de terra. O mar tem ondas de até um metro de altura.

Raios

Com o temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira, foram registrados cerca de 3.450 raios somente na Região Metropolitana das 13h às 19h. Isso quer dizer que houve cerca de 10 raios por minuto.

Previsão para quinta-feira

Na quinta-feira, Dia de Natal, o tempo permanece nublado mas o sol pode aparecer entre nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 29ºC e a mínima a 19ºC, mas a sensação térmica será de tempo abafado.