Inusitado! Passageiro leva moto dentro de ônibus do BRT

Rio - Um passageiro foi flagrado com uma moto dentro de um ônibus do sistema BRT. A cena, no mínimo inusitada, aconteceu dentro de um veículo da linha 42 (Div. Providência-Fundão, parador), na última segunda-feira (23), no BRt Transcarioca. As imagens começaram a circular nas redes sociais.



Procurada, o BRT informou em nota que, possivelmente, o passageiro não pagou a passagem e que depende, além do poder público para coibir transgressões, delitos e crimes, do entendimento dos passageiros sobre "coletividade e respeito ao próximo".