Carro com criança e dois jovens cai no Rio Maracanã, na Tijuca

Rio - Um carro com dois jovens e uma criança caiu no Rio Maracanã no início da tarde desta terça-feira. Bombeiros do quartel de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foram acionados às 12h38 para a Avenida Maracanã, esquina com a Rua Uruguai, na Tijuca.

As três vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Estavam no Gol vermelho uma criança, um homem de 25 anos e uma mulher de 22. Segundo os bombeiros, não houve ferimentos graves.