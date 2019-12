Sede do Porta dos Fundos é atacada na véspera do Natal

Rio - A sede do Porta dos Fundos foi atacada na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Foram atirados coquetéis molotov contra o edifício da produtora no Humaitá, Zona Sul do Rio. Em nota, o canal de humor disse que um princípio de incêndio foi controlado por seguranças. Não houve feridos.

O especial de Natal do Porta dos Fundos provocou uma série de ações judiciais para que o conteúdo fosse removido da Netflix.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como crime de explosão. A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e a equipe do Esquadrão Antibombas arrecadou fragmentos dos artefatos para análise. "Diligências estão em andamento para esclarecer o caso", diz em nota.

O Porta dos Fundos diz que disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. O canal diz em nota que condena qualquer ato de violência e que prioriza a segurança de toda a equipe.



"Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar. Mas, por enquanto, adiantamos que seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão", diz outro trecho do comunicado.